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Пятый класс опасности: за выходные в Подмосковье выгорело более 40 га лесов

Пятый класс опасности: за выходные в Подмосковье выгорело более 40 га лесов

Более 40 га лесов выгорело в Подмосковье за двое минувших суток. Об этом сообщил сегодня зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.

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