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Гестапо схватило в Одессе «агентурную группу РФ»

Гестапо схватило в Одессе «агентурную группу РФ»

В Одессе грохнули волонтера — понятно, собирающего не на бездомных котиков, а на нужды ВСУ. 54 года. Он выбежал из дома тушить «внезапно» загоревшуюся машину, и тогда сработало взрывное устройство (самодельное), лежавшее в оставленном возле машины рюкзаке.

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