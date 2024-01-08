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Вильфанд пообещал москвичам повышение температуры после суровых морозов

Вильфанд пообещал москвичам повышение температуры после суровых морозов

Температура в Москве в первую неделю нового года была ниже нормы почти на 20 градусов. Об этом рассказал в беседе с «Известиями» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в понедельник, 8 января.

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