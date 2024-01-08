Вильфанд пообещал москвичам повышение температуры после суровых морозов

Температура в Москве в первую неделю нового года была ниже нормы почти на 20 градусов. Об этом рассказал в беседе с «Известиями» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в понедельник, 8 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии