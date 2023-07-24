Военное обозрение

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До полусотни украинских военных попали в плен к ВС РФ в результате ряда попыток отбить утраченные ВСУ позиции по линии Купянск-Новосёловское

До полусотни украинских военных попали в плен к ВС РФ в результате ряда попыток отбить утраченные ВСУ позиции по линии Купянск-Новосёловское

Находит своё подтверждение информация о том, что на Сватовском направлении российские войска продолжают развивать успех, возвращая под свой контроль по несколько квадратных километров территории в сутки.

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