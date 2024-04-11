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Какие гражданские праздники отмечаются 12 апреля 2024 года

Какие гражданские праздники отмечаются 12 апреля 2024 года

Какие гражданские праздники отмечаются 12 апреля 2024 года Анна Редько12 апреля 2024 года стал особенным днем, отмеченным в календаре памятных и знаменательных дат, благодаря нескольким важным торжествам.

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