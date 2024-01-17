Средства ПВО уничтожили ракеты РСЗО «Ольха» и БПЛА над Белгородской областью

В Минобороны РФ 17 января уточнили, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено семь ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Белгородской областью.
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