Воплощение в Яви

Валерий Холодок

Здравствуйте. Александр Николаевич, все эти мысли, изложенные в этой статье, настолько экзотеричные( предназначенные для простых, не имеющих знаний, людей), что, на мой взгляд, необходимо рассматривать каждую мысль отдельно, а в результате получится совсем другая картина Мироздания. Ну, вот, допустим: ==="При рождєніи чєловєка, в тєчєніє 22 минут с момєнта появлєнія из матєринской утробы, Душа принимаєт всю нєобходимую информацію для жизни в мірах Яви, которая пєрєдаєтся от Дживы...."- полная глупость. Вот Джива- это понятие в индийской религиозно-философской традиции, обозначающее духовное, вечное живое существо, отдельную душу. Верно, именно передаётся от ДУШИ- Бессмертной Сущности, НО! даже при образовании Зиготы, вполне может быть, что Материнская Клетка ВЫБИРАЕТ сперматозоид, который Она примет под действием этой Бессмертной Сущности,образуя ДНК, а уже деление до 64 клеток осуществляется под Её руководством, образуя Бластулу. Вы лично представляете себе происходящее деление Клетки? Это ведь как образование Вселенной в миниатюре, а по Принципу Аналогии Гермеса:" Как вверху-так и внизу..." Нет, конечно, и Явь, и Навь, и Правь- только эти термины необходимо понимать в совокупности сегодняшней Науки и Религии, понимаете? Необходимо разбирать внимательно, отсеивая ЛОЖЬ и проникая всё глубже и глубже в процессы Мироздания, а не копируя бессМысленно установки древних. Всего доброго и удачи.