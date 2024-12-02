ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 002 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Вершинин
    Хоть папаша и помиловал, но сухари сушить все таки надо.Депутат ГД оценил...
  • Андрей Шишинов
    "сотрудничество Китая и России противоречит европейским интересам." Но не противоречит ни интересам России, ни интере...Бербок назвала це...
  • Eduard
    Если бы "Орешник" опробовали на одной из стран Европы,все санкции бы пропали!Матвиенко указала...

Расчет САУ «Малка» поразил пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой ВСУ

Расчет САУ «Малка» поразил пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой ВСУ

Военнослужащие расчета 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» поразили пункт управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ангар с бронетехникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх