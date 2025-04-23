Названы сферы труда в России с ожидаемым ростом зарплат на 10% в 2025 году

К концу 2025 года ожидается рост зарплат линейного персонала в строительстве и производственном секторе на 10%, рассказал эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы Мигрант Сервис Андрей Кладов.
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