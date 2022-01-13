ЮВО получит 60 новых самолетов и вертолетов

Южный военный округ получит 60 новых боевых самолетов и вертолетов среди общей поставки около трех тысяч образцов военной техники, сообщает газета "Военный вестник Юга России" со ссылкой на командующего ЮВО генерала армии Александра Дворникова.
Южный военный округ получит 60 новых боевых самолетов и вертолетов среди общей поставки около трех тысяч образцов военной техники, сообщает газета "Военный вестник Юга России" со ссылкой на командующего ЮВО генерала армии Александра Дворникова.
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