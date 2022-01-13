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ЮВО получит 60 новых самолетов и вертолетов

ЮВО получит 60 новых самолетов и вертолетов

Южный военный округ получит 60 новых боевых самолетов и вертолетов среди общей поставки около трех тысяч образцов военной техники, сообщает газета "Военный вестник Юга России" со ссылкой на командующего ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

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