Международная оборонная выставка IDEX-2025 — себя показать и других посмотреть (ФОТО)

В эти дни внимание оружейников всего мира без всяких сомнений приковано к Международной выставке вооружений IDEX-2025, которая с 17 февраля начала свою работу в столице Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) — Абу-Даби.
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