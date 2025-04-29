Видео: в Петербурге подростки устроили «турникетный челлендж» в метро

Они толпой перепрыгивают через пропускные пункты и снимают это на камеру В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди подростков Петербурга: группы молодых людей перепрыгивают через турникеты в метро, снимая свои действия на видео.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии