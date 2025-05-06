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Врач Филатова: сыр и приправы могут вызвать мигрень

Врач Филатова: сыр и приправы могут вызвать мигрень

Некоторые продукты, а также приправы могут влиять на частоту появления мигрени. Об этом kp.ru рассказала врач-невролог, ассистент кафедры неврологии факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им.

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