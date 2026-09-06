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Нижегородская правда

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Глеб Никитин поделился впечатлениями от концерта Александра Розенбаума

Глеб Никитин поделился впечатлениями от концерта Александра Розенбаума

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с семьей посетил концерт народного артиста России Александра Розенбаума в Нижнем Новгороде.

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