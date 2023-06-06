Кровавая трагедия в Деммине. Почему мифы Геббельса снова в моде на Западе

Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс на встрече в резиденции фюрера Бергхоф. 1943 г. Случай немецкого Деммина с сотнями трупов в начале мая 1945 года, которые якобы стали жертвами «кровожадных русских», отлично иллюстрирует всю мощь пропаганды Геббельса.