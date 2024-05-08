В России уже 10 регионов приняли закон об эвтаназии бездомных животных Как разъяснили в комитете ветеринарии, решение о смерти принимается не сразу.
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В России уже 10 регионов приняли закон об эвтаназии бездомных животных Как разъяснили в комитете ветеринарии, решение о смерти принимается не сразу.