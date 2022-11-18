Состав ацетона способен улучшить качество бензина

﻿﻿Ну знаете какие женщины, сказала одна, другая послушала и решила не думая повторить и сделать!!! Зачем я это делаю??? А к тому, зачем наливать ацетон в бензобак??? Сидим тут недавно с подругой на кухне за чаем и разговор зашел о чем ты думаешь? Конечно, о финансовых лайфхаках! Я без него не могу!!! Подруга и поделилась со мной новым лайфхаком для экономии денег! Муж читал или недавно видел видео в интернете, что если залить в бензобак ацетон, то октановое число бензина повышается! С нашими ценами на бензин экономия не помешает!!! Так вот, вместо 98 бензина, как положено по инструкции, он теперь заливает 92 и в бензобак добавляется ацетон! Мне понравился лайфхак, даже когда я работаю удаленно дома, траты на бензин много в нашем бюджете! И конечно я решила воплотить услышанное в жизнь! Забрал младшую дочь из школы и пошел в хозяйственный магазин купить ацетон! Я сразу взял литр ацетона, самый дорогой из предложенных! Когда я добрался до заправки, у меня почему-то тряслась рука, чтобы залить ацетон в бак моей машины! Решила проверить этот лайфхак на машине мужа.