Велел делиться: российским банкам предложили «скинуться» на мошенников

Российским банкам предлагают способ повысить эффективность борьбы с мошенниками: кредитные организации должны брать на себя финансовую ответственность и разделять с клиентами часть похищенных у них денег мошенниками.
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