Спецназ «Анвар» и Носитель Дягтерёва днём и ночью громят глубокие тылы ВСУ (ВИДЕО)

Спецназ «Анвар» и Носитель Дягтерёва днём и ночью громят глубокие тылы ВСУ. В Харьковской области операторы спецназа с помощью Носителя Дягтерёва круглые сутки уничтожают боевую технику врага.
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