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Хотите знать, почему началась СВО? А просто посмотрите на эти кадры из Сирии...

Хотите знать, почему началась СВО? А просто посмотрите на эти кадры из Сирии...

https://vk.com/video-121811658_456288192   Пишет Павел Кухмиров (Донецк) Хотите знать, почему началась СВО? А просто посмотрите на эти кадры из Сирии.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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8 час.
Василий
На видео - Путин говорит что наши парни на СВО защищают будущее России - но почему то при этом массово завозятся &quot;ценные специалисты&quot; из чужих и честно говоря враждебных нам стран. Где он искренен?
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6 час.
В
Василий
Он у власти уже 25 лет, четверть века, неужели ему времени не хватило?
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6 час.
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