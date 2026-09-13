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"Спасибо тебе за то, что тогда, давно, выбрал меня". Ксения Собчак и Константин Богомолов поздравили друг друга с годовщиной свадьбы

"Спасибо тебе за то, что тогда, давно, выбрал меня". Ксения Собчак и Константин Богомолов поздравили друг друга с годовщиной свадьбы

44-летняя журналистка Ксения Собчак и 51-летний режиссёр Константин Богомолов обратились друг к другу в день годовщины свадьбы.

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