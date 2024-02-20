«Необходимо ввести ограничения». Россиян ждут изменения в работе такси

Депутаты Госдумы предложили ограничить возможность повышать стоимость такси в плохую погоду. По их мнению, такси в любом случае должно быть доступно для потребителей и иметь разумные ценовые ограничения, сообщает PRIMPRESS.
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