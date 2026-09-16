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Названы самые частые ошибки участников ЕГЭ-2026 по русскому языку

Названы самые частые ошибки участников ЕГЭ-2026 по русскому языку

Самыми распространенными орфографическими ошибками сдающих Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку в 2026 году стали правописание корней, приставок и суффиксов, употребление мягкого знака и написание «не» и «ни».

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