Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Наиль Бакиров
    А где наша Генпрокуратура ? Где возбуждённые дела против изменников родины ? Или тоже на прикорме ???Жога получил ожид...
  • Виктор
    В качестве ответного подарка "семье " - перепрофилировать этот " гадюшник " во " Всероссийский центр изучения проблем...Жога получил ожид...
  • Геннадий Свешников
    Браво Жога❗Здесь надо работать как Вагнер, по другому тут просто не получится.Алчые они -африкадеры на халяву,ничего ...Жога получил ожид...

"Це шо, Лермонтов?!" - Украинки устроили позорный флешмоб в Сети. Доктор Комаровский объяснил этот "диагноз" давно

"Це шо, Лермонтов?!" - Украинки устроили позорный флешмоб в Сети. Доктор Комаровский объяснил этот "диагноз" давно

Украинки устроили в Сети флешмоб, да такой, от которого испытывают испанский стыд даже местные. К слову, уважаемый некогда в России доктор Комаровский, принявший в итоге сторону киевских бандитов, объяснил этот диагноз ещё несколько лет назад.

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