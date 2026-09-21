Глава евродипломатии Кая Каллас должна подать в отставку со своего поста из-за крайней степени русофобии и желания втянуть Европу в войну.
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