Прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов ФИБА

ФИБА провела жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов. Группа A «Нантер» (Франция) «Ритас» (Литва) «Сабах» (Азербайджан) «Трабзонспор» (Турция) Группа B «Цибона» (Хорватия) «Галатасарай» (Турция) «Легия» (Польша) «Страсбур» (Франция) Группа C АЕК (Греция) «Сомбатхей» (Венгрия) «Антверп» (Бельгия) Победитель квалификации-1 Группа D «Бамберг» (Германия) «Варезе» (Италия) «Перистери» (Греция) «Мурсия» (Испания) Группа E «Ювентус» (Литва) «Пардубице» (Чехия) «Реджо-Эмилия» (Италия) «Уникаха» (Испания) Группа F «Шоле» (Франция) «Хапоэль Холон» (Израиль) «Спартак Суботица» (Сербия) Победитель квалификации-2 Группа G «Альба» (Германия) «Игокеа» (Босния и Герцеговина) «Славия» (Чехия) «Бильбао» (Испания) Группа Н «Ховентуд» (Испания) «Бней Герцлия» (Израиль) «Порту» (Португалия) «Телеком» (Германия).
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