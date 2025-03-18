В Крыму рассказали, зачем США нужно признать полуостров российским

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец считает, что США было бы выгодно признать российский статус Крыма в качестве примера самоопределения наций, с учетом их претензий на Гренландию.
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