В Крыму рассказали, зачем США нужно признать полуостров российским

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец считает, что США было бы выгодно признать российский статус Крыма в качестве примера самоопределения наций, с учетом их претензий на Гренландию.