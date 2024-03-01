В Минобороны ФРГ не исключили прослушки и перехватов разговоров

Spiegel: Минобороны ФРГ не исключает прослушки и перехватов разговоров В Минобороны ФРГ не исключают прослушки внутренних каналов связи и перехвата разговоров в ведомстве и Военно-воздушных силах (ВВС) Германии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии