Владимир Зеленский Вчера 15K прочитали В середине июня в Швейцарии состоится так называемая мирная конференция по Украине.
Провал «саммита мира» по Украине: какие страны отказались ехать в Швейцарию
Комментарии
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Людмила Прищепа
Это не провал, вон сколько стран едет на саммит. Еще неизвестно, какое решение он примет. Что заранее "махать" словами. Задача - завалить Россию, вот и будут исходить из этой цели.
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16 час.
авдей НА
Врамштайме каждый год давят задавить всей нато не могут а здесь занудят счас
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16 час.
Сергей Федотов
Извиняюсь уточнить, саммит, это тусовка ГЛАВ государств. Поэтому в Швейцарии саммита уже не получается. Ну потусят, что-то обсудят, что-то конечно примут и даже подпишут. Как они тем самым Россию-то "завалят"?😜
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8 час.
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