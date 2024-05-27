Провал «саммита мира» по Украине: какие страны отказались ехать в Швейцарию

Людмила Прищепа Это не провал, вон сколько стран едет на саммит. Еще неизвестно, какое решение он примет. Что заранее "махать" словами. Задача - завалить Россию, вот и будут исходить из этой цели.

авдей НА Врамштайме каждый год давят задавить всей нато не могут а здесь занудят счас