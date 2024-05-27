МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 121 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЧилиИвано
    Давно известно что Соловьёв бизнесмен, коньюктурщик. Его туда - сюда заносит по приоритетам, ищет, так сказать, что е...Ошибки Владимира ...
  • Святогор Князев
    Какая чушь... такое впечатление что автор  обкурился. Можно конечно тырить всякую бредятину, но зачем амеровскую то? ...Платить за F-16 п...
  • Татьяна Кибишева
    И я о том же! По-моему нашего Президента приглашают только для того, чтобы получить кредит, или заключить какие-либо ...С визитом на два ...

Провал «саммита мира» по Украине: какие страны отказались ехать в Швейцарию

Провал «саммита мира» по Украине: какие страны отказались ехать в Швейцарию

Владимир Зеленский Вчера 15K прочитали В середине июня в Швейцарии состоится так называемая мирная конференция по Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Прищепа
Это не провал, вон сколько стран едет на саммит. Еще неизвестно, какое решение он примет. Что заранее &quot;махать&quot; словами. Задача   - завалить Россию, вот и будут исходить из этой цели.
Ответить
16 час.
авдей НА
Врамштайме каждый год давят задавить всей нато не могут а здесь занудят счас
Ответить
16 час.
Сергей Федотов
Извиняюсь уточнить, саммит, это тусовка ГЛАВ государств. Поэтому в Швейцарии саммита уже не получается. Ну потусят, что-то обсудят, что-то конечно примут и даже подпишут. Как они тем самым Россию-то &quot;завалят&quot;?😜
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх