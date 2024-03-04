Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 051 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Не верю... Чуть очухаются - и снова начнется... капиталистическая идиллия.....Похоже, с ненужно...
  • Василий Топчий
    У стран, которые вы перечислили нет суверенитета.Президент Сербии ...
  • Alexander S
    Новые земли и новые рынки нужны немцам. И контракты по распилу бюджета по восстановлению Украины из денег ЕУ.Президент Сербии ...

ФАС предлагает модель оценки повышенного спроса и необоснованных цен

ФАС предлагает модель оценки повышенного спроса и необоснованных цен

ФАС разъяснила, что считать повышенным спросом и необоснованными ценами ФАС разработала методику оценки экономически обоснованного роста стоимости товаров — она должна учесть резкое повышение спроса и затраты бизнесаФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект методических рекомендаций для определения критериев существенного роста спроса на товары и увеличения затрат бизнеса, влияющих на цены для покупателей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх