Активисты развернули баннер с принцем Эндрю и Эпштейном в Букингемском дворце

Zuma/TASS Активисты антимонархической группы Republic устроили акцию протеста в Букингемском дворце, выставив в тронном зале баннер с изображением бывшего принца Эндрю и осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна.
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