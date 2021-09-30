Синоптик пообещал большинству российских регионов теплый октябрь

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал более теплый, чем обычно, октябрь в Северо-Западном федеральном округе, на севере Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, сообщает в четверг ТАСС.