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Синоптик пообещал большинству российских регионов теплый октябрь

Синоптик пообещал большинству российских регионов теплый октябрь

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал более теплый, чем обычно, октябрь в Северо-Западном федеральном округе, на севере Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, сообщает в четверг ТАСС.

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