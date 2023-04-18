Украина против Крыма: возможности и средства для нанесения ударов

Высокопоставленные лица киевского режима вновь обещают наносить удары по Крыму. Утверждается, что своими силами и с зарубежной помощью были получены разнообразные ударные средства, которые якобы смогут атаковать российские объекты на полуострове.
Высокопоставленные лица киевского режима вновь обещают наносить удары по Крыму. Утверждается, что своими силами и с зарубежной помощью были получены разнообразные ударные средства, которые якобы смогут атаковать российские объекты на полуострове.
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