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Украина против Крыма: возможности и средства для нанесения ударов

Украина против Крыма: возможности и средства для нанесения ударов

Высокопоставленные лица киевского режима вновь обещают наносить удары по Крыму. Утверждается, что своими силами и с зарубежной помощью были получены разнообразные ударные средства, которые якобы смогут атаковать российские объекты на полуострове.

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