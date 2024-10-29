Прогноз погоды в Крыму на 29 октября

Прогноз погоды в Крыму на 29 октябряВ Симферополе +16 и небольшой дождьВ Севастополе +18 и небольшой дождьВ Евпатории +18 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +16 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +16 и облачно с прояснениямиВ Ялте +18 и небольшой дождьВ Алуште +18 и облачно с прояснениямиЧитать подробнее>>> .