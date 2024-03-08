Валиеву исключили из сборной России

Сообщается, что девушку исключили по регламенту ведомства «за нарушение антидопинговых правил». 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) исключил фигуристку на 4 года и аннулировал её результаты на соревнованиях с 25 декабря 2021 года.