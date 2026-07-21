Сергей Собянин: Russpass за шесть лет стал общероссийской туристической экосистемой

Сергей Собянин сообщил, что туристической цифровой платформе Russpass исполнилось шесть лет. Запущенный в 2020 году московский проект помогал гостям столицы ориентироваться в городе, покупать билеты и выбирать интересные места.
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