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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Сергей Собянин: Russpass за шесть лет стал общероссийской туристической экосистемой

Сергей Собянин: Russpass за шесть лет стал общероссийской туристической экосистемой

Сергей Собянин сообщил, что туристической цифровой платформе Russpass исполнилось шесть лет. Запущенный в 2020 году московский проект помогал гостям столицы ориентироваться в городе, покупать билеты и выбирать интересные места.

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