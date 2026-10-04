Минобороны РФ заявило о поражении дронами двух сухогрузов в Черном море

В северо-западной части Черного моря российские дроны поразили два сухогруза с военным имуществом в порту Одессы, сообщает в Telegram-канале Минобороны РФ.
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