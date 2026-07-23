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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ньюкасл» не продаст Гимараэса «Арсеналу» за 70 млн фунтов (The Times)

«Ньюкасл» не примет новое предложение « Арсенала » по  Бруно Гимараэсу . Ранее сообщалось , что лондонский клуб предложит 70 миллионов фунтов за трансфер 28-летнего полузащитника.

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