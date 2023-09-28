СССР-Россия
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СССР-Россия

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Так и хочется спросить: "мужик, ты это вообще о чём и на каких м-даков эта мулька рассчитана?!"

Так и хочется спросить: "мужик, ты это вообще о чём и на каких м-даков эта мулька рассчитана?!"

Прочитал фантазийную сказку известного в прошлом чиновника, курировавшего, помимо прочего, Украину и много сил и времени потратившего на переговоры с её начальством и по её поводу с начальством западным, насчёт Глобального Севера.

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Комментарии
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Сергей
Очередная бесхребетная, бесфамильная,трусливая болтовня.Зато впечатление  -  вот как я режу правду матку бесстрашно!
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9 час.
М
Мария
Это он про Суркова! Всё правильно! Его последняя статья наделала много шума.
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9 час.

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