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Артиллерия ВСУ нанесла несколько ночных ударов по Донецку

Артиллерия ВСУ нанесла несколько ночных ударов по Донецку

Артиллерия ВСУ нанесла несколько ночных ударов по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 13 июля в своем Telegram-канале.

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