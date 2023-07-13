Артиллерия ВСУ нанесла несколько ночных ударов по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 13 июля в своем Telegram-канале.
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