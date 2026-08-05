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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Смородская о словах Колоскова: «Позор, безобразие. На ЧМ женщины работали судьями, они наступают и очень успешно выполняют свою работу. Такие заявления недостойны современного общества»

Бывших президент «Локомотив» Ольга Смородская раскритиковала почетного президента РФС Вячеслава Колоскова за слова о женщинах в мужском футболе.

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