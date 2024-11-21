РЭО назвал опасные для окружающей среды телевизоры

Российский экологический оператор проанализировал практику по утилизации отходов от использования товаров и выяснил, что телевизоры с люминесцентной подсветкой являются наиболее опасными для окружающей среды.
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