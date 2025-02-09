Канье все еще не нашел свои таблетки, а это значит, что на очереди у нас очередная одиозная тирада. Ранее рэпер, который решил зачем-то вернуться в X (бывший Твиттер), уже признался в любви к Гитлеру, назвал себя нацистом и опубликовал множество расистских и антисемитских высказываний, объяснив это «социальным экспериментом».
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