Канье все еще не нашел свои таблетки, а это значит, что на очереди у нас очередная одиозная тирада. Ранее рэпер, который решил зачем-то вернуться в X (бывший Твиттер), уже признался в любви к Гитлеру, назвал себя нацистом и опубликовал множество расистских и антисемитских высказываний, объяснив это «социальным экспериментом».