Digitalocean.ru
Глубина ТеченияФауна
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Digitalocean.ru

20 подписчиков

В Москве состоялась бизнес-конференция Tech Week. В ней приняло участие более 3000 участников и 350 спикеров из России и СНГ

В Москве состоялась бизнес-конференция Tech Week. В ней приняло участие более 3000 участников и 350 спикеров из России и СНГ

В Москве 26-28 июня прошла трехдневная конференция TECH WEEK, организованная Корпорацией «Синергия». Программа мероприятия в этом году состояла из 13 тематических потоков с лекциями в области маркетинга, менеджмента, инновационных технологий и финансовУправленцы, топ-менеджеры и владельцы бизнеса из разных регионов страны обсудили тенденции развития отраслей IT, HR, ритейла,  e-commerce и получили ценные идеи для успешного формирования бизнес-стратегий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх