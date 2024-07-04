В Москве состоялась бизнес-конференция Tech Week. В ней приняло участие более 3000 участников и 350 спикеров из России и СНГ

В Москве 26-28 июня прошла трехдневная конференция TECH WEEK, организованная Корпорацией «Синергия». Программа мероприятия в этом году состояла из 13 тематических потоков с лекциями в области маркетинга, менеджмента, инновационных технологий и финансовУправленцы, топ-менеджеры и владельцы бизнеса из разных регионов страны обсудили тенденции развития отраслей IT, HR, ритейла, e-commerce и получили ценные идеи для успешного формирования бизнес-стратегий.