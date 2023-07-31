Квадрокоптер упал на территории техцентра на юго-западе Москвы

Квадрокоптер упал на улице Каховка. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах. По имеющимся данным, беспилотник размером с крупный мобильный телефон упал на территории техцентра, сообщение об инциденте пришло примерно в девять утра.
Квадрокоптер упал на улице Каховка. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах. По имеющимся данным, беспилотник размером с крупный мобильный телефон упал на территории техцентра, сообщение об инциденте пришло примерно в девять утра.
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