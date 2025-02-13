Фракция Порошенко сорвала заседание Рады после объявления санкций

Фракция бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «Европейская солидарность» сорвала заседание Верховной Рады Украины после объявления санкций против предпринимателя.
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