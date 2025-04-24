В Таиланде монаха застали с голой женщиной в ванной храма

Громкий скандал разразился в тайской провинции Накхонситхаммарат. В соцсетях появились видео и фото, на которых старший буддийский монах купался с голой женщиной в ванной храма, сообщило издание The Thaiger.
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