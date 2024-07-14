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Царьград

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Прямая линия с чиновниками Кузбасса пройдет на следующей неделе

Прямая линия с чиновниками Кузбасса пройдет на следующей неделе

С кем из чиновников Кузбасса можно будет поговорить напрямую рассказали в пресс-службе правительства.

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