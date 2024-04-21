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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артем Батрак: «Локомотиву» не хватает остроты в атаке. Один гол за шесть периодов! Нужно срочно что-то менять»

«Главной проблемой для «Локомотива» снова стало то, что «Металлург» – это крайне быстрая команда. Насколько хватит «Магнитки» – вопрос, но пока-то хватает, причем даже с запасом! «Металлург» действует быстрее, они забрали основное оружие «Локомотива», их скорость.

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