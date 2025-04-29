Марочко сообщил, что армия РФ вплотную подошла к Григоровке в ДНР

ЛУГАНСК, 29 апреля. /ТАСС/. Российские войска вплотную подошли к Григоровке Донецкой Народной Республики, а также уничтожили два опорных пункта Вооруженных сил Украины в кременских лесах соседней Луганской Народной Республики.
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